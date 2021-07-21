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13:28 (мск), источник: РБК

Кремль отверг использование газа как механизма давления на Киев

Россия не использует энергоресурсы для политического воздействия на другие страны и отвергает любые попытки обвинить ее в этом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления», — сказал он.

Таким образом в Кремле отреагировали на заявления по итогам переговоров США и Германии по «Северному потоку-2», в ходе которых допускались санкции против Москвы, если на Украину будет оказываться давление в связи с транзитом газа.

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По словам пресс-секретаря президента, Россия никогда не занималась подобным давлением и не собирается это делать в будущем. И договоренности о транзите газа через Украину являются исключительно вопросами «коммерческой целесообразности».

В то же время Песков подтвердил, что в Кремле знают об определенных договоренностях между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку-2» и Украине, однако пока не обладают достаточными данными, чтобы их комментировать.

«Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет. Или какой-то текст будет опубликован, или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. После этого уже мы будем их оценивать», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне Bloomberg сообщал, что в предварительном соглашении о снятии американских санкций с «Северного потока-2», которого достигли США и Германия, прописаны меры, которые могут быть приняты против России, если она будет использовать поставки газа «в качестве оружия» против Украины.

В частности, Берлин при подобном давлении на Киев будет настаивать на европейском уровне о введении санкций против Москвы для ограничения российского экспорта энергоносителей.

США начали вводить санкции против «Северного потока-2» в конце 2019 года, из-за чего строительство газопровода затормозилось. В Вашингтоне заявляли, что проект угрожает энергетической безопасности Европы и приведет к потере Украиной транзитных сборов. Власти ФРГ выступали за завершение строительства, отмечая, что страна и Европа нуждаются в российском газе.

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После прихода к власти президента Джо Байдена риторика Белого дома изменилась. В США отменили часть санкций против участников проекта и не стали вводить новые, а также заявили, что на текущем этапе новые ограничения малоэффективны, поскольку труба практически завершена.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с Байденом, в ходе которых обсуждалось соглашение по снятию санкций с «Северного потока-2» в обмен на помощь Украине. Несмотря на то что Меркель говорила о расхождении позиции Берлина и Вашингтона по этим вопросам, СМИ сообщали, что сторонам удалось прийти к согласию. Сделка подразумевает инвестиции в энергетические проекты на Украине, а также компенсации в случае потери доходов от транспортировки российского газа через свою территорию. WSJ писала, что о сделке могут объявить уже 21 июля.

В Киеве переговорами Меркель и Байдена остались недовольны. Politico сообщало, что Вашингтон негласно рекомендовал украинским властям воздержаться от критики предстоящей сделки под угрозой ухудшения отношений с США.

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