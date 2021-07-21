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14:37 (мск), источник: ТАСС

Guardian: президент ЮАР, главы Евросовета и ВОЗ могли быть целями вируса Pegasus

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Пакистана Имран Хан, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и глава Евросовета Шарль Мишель могли быть целями слежки, ведущейся с помощью израильской шпионской программы Pegasus.

Источник: AFP 2021

Об этом сообщила в среду британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, посвященном деятельности разработчика программы NSO Group.

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Ранее французская газета Le Monde сообщила, что в полученной авторами расследования базе данных с телефонными номерами лиц, которые интересовали клиентов NSO в качестве объектов слежки, был один из номеров президента Франции Эмманюэля Макрона. Как пишет The Guardian, в списке фигурировали номера телефонов многих других политиков и даже монархов. Издание называет в их числе лидеров ЮАР и Пакистана, короля Марокко Мухаммеда VI и премьера страны Саад ад-Дина аль-Османи, президента Ирака Бархама Салеха, главу правительства Египта Мустафу Мадбули.

Журналисты признают, что у них пока не было возможности проанализировать данные со смартфонов упомянутых лиц, чтобы обнаружить следы работы программы Pegasus.

Ранее НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран мог вести слежку за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов. Право ее использования предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться в каждом конкретном случае.

В NSO Group заявляют, что приложение используется для борьбы с преступностью и терроризмом, и назвали клеветой данные расследования о тайном сборе сведений о журналистах, политиках и правозащитниках.

Позднее разработчики приложения признали возможность злоупотреблений со стороны некоторых из клиентов NSO Group.

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