14:37 (мск), источник: ТАСС
Guardian: президент ЮАР, главы Евросовета и ВОЗ могли быть целями вируса Pegasus
ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса,
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Об этом сообщила в среду британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, посвященном деятельности разработчика программы NSO Group.
Ранее французская газета Le Monde сообщила, что в полученной авторами расследования базе данных с телефонными номерами лиц, которые интересовали клиентов NSO в качестве объектов слежки, был один из номеров президента Франции Эмманюэля Макрона. Как пишет The Guardian, в списке фигурировали номера телефонов многих других политиков и даже монархов. Издание называет в их числе лидеров ЮАР и Пакистана, короля Марокко Мухаммеда VI и премьера страны Саад
Журналисты признают, что у них пока не было возможности проанализировать данные со смартфонов упомянутых лиц, чтобы обнаружить следы работы программы Pegasus.
Ранее НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран мог вести слежку за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов. Право ее использования предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться в каждом конкретном случае.
Позднее разработчики приложения признали возможность злоупотреблений со стороны некоторых из клиентов NSO Group.