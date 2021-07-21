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14:16 (мск), источник: ТАСС

Общественная палата и политические партии подписали соглашение о наблюдении за выборами

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ и ряд политических партий подписали соглашение об обеспечении наблюдения за голосованием на сентябрьских выборах. Церемония подписания прошла в среду в здании палаты.

Источник: Reuters

Как отметила секретарь ОП Лидия Михеева, палата заинтересована в партнерстве с политическими партиями. «Наша общая задача — обеспечить соблюдение законодательства во время электоральных процедур. На взаимной основе мы можем договориться о координации наблюдения, в том числе об организации видеонаблюдения в тех регионах, где будут развернуты пункты для общественного наблюдения», — сказала Михеева.

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Хотя наблюдатели от общественных организаций и политических партий «назначаются сепаратно, тем не менее и те, и другие будут работать на общее дело», подчеркнула она.

«Постараемся достичь главного результата — неукоснительного соблюдения законодательства во время избирательных процедур», — сказала Михеева.

На церемонии подписания соглашения присутствовали представители 13 партий. Документ открыт для подписания всеми политическими силами, подчеркнули в ОП. Соглашение предусматривает «проведение взаимных консультаций, посвященных участию представителей сторон в наблюдении за голосованием». Также стороны договорились совместно обсуждать стандарты и методики наблюдения, обучать наблюдателей.

Как отметила Михеева, Общественная палата добилась значительных успехов по организации общественного мониторинга за голосованием. «Хотелось бы продолжить эффективную работу по контролю за соблюдением избирательных прав граждан», — сказала она.

Ранее подобное соглашение было подписано с 30 общественными организациями и НКО.

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