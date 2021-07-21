Общественная палата и политические партии подписали соглашение о наблюдении за выборами

Как отметила секретарь ОП Лидия Михеева, палата заинтересована в партнерстве с политическими партиями. «Наша общая задача — обеспечить соблюдение законодательства во время электоральных процедур. На взаимной основе мы можем договориться о координации наблюдения, в том числе об организации видеонаблюдения в тех регионах, где будут развернуты пункты для общественного наблюдения», — сказала Михеева.
Хотя наблюдатели от общественных организаций и политических партий «назначаются сепаратно, тем не менее и те, и другие будут работать на общее дело», подчеркнула она.
«Постараемся достичь главного результата — неукоснительного соблюдения законодательства во время избирательных процедур», — сказала Михеева.
На церемонии подписания соглашения присутствовали представители 13 партий. Документ открыт для подписания всеми политическими силами, подчеркнули в ОП. Соглашение предусматривает «проведение взаимных консультаций, посвященных участию представителей сторон в наблюдении за голосованием». Также стороны договорились совместно обсуждать стандарты и методики наблюдения, обучать наблюдателей.
Как отметила Михеева, Общественная палата добилась значительных успехов по организации общественного мониторинга за голосованием. «Хотелось бы продолжить эффективную работу по контролю за соблюдением избирательных прав граждан», — сказала она.
Ранее подобное соглашение было подписано с 30 общественными организациями и НКО.