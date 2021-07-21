Венгерский лидер Орбан объявил референдум о «защите детей от ЛГБТ»

15:08 (мск), источник: BBC News Русская служба
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На прошлой неделе Европейская комиссия известила Венгрию, как страну Евросоюза, что начинает против нее юридический процесс, который в итоге может привести к рассмотрению дела в Европейском суде.
До этого принятый в начале июня венгерский закон о защите детей, а точнее внесенные в него в последний момент дополнения, касающиеся сексуального образования и сексуальных меньшинств, осудили главы государств и правительств 17 из 27 стран ЕС.
В ответ на это Виктор Орбан в среду объявил в видеообращении в «Фейсбуке», что Венгрия проведет референдум по темам, которых касаются эти дополнения.
Когда пройдет референдум, Орбан не сказал, но сообщил, что в бюллетени будут включены несколько вопросов: поддерживают ли граждане организацию в школах уроков на тему сексуальной ориентации без согласия родителей, считают ли они необходимым пропаганду смены пола среди детей, согласны ли с ограничениями на показ детям материалов, которые могут повлиять на сексуальную ориентацию, а также материалов о смене пола.
Новый закон о защите детей все это запрещает, как и показ на телевидении
чего-либокасающегося сексуальных меньшинств и смены пола до 11 вечера и без маркировки 18+.
Закон о защите детей был принят венгерским парламентом, где доминирует партия Орбана «Фидес», в первой половине июня. При этом в первоначальном виде законопроект был вполне бесконфликтным и касался ужесточения наказаний за сексуальные преступления против детей, но перед последним чтением депутаты от «Фидес» внесли эти дополнительные статьи. Все оппозиционные депутаты, кроме фракции консервативной партии «Йоббик», в знак протеста бойкотировали голосование.
По мнению венгерских оппозиционеров и критиков правопопулистского правительства Венгрии в Евросоюзе, новый закон вместе с некоторыми другими уже принятыми партией Орбана законодательными решениями ведет к дискриминации сексуальных меньшинств.
«Европа никогда не позволит стигматизировать отдельные части нашего общества за то, кого они любят, за их возраст, за этническое происхождение, за политические взгляды или за религиозные убеждения», — заявила на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявляя о начале юридического процесса против Венгрии.
За 11 лет у власти партия «Фидес» закрепила в конституции определение семьи как исключительно союза мужчины и женщины, постановила считать семьей только пары в официальном браке, запретила юридическую смену пола, заменив в законах термин «пол» на термин «пол, определенный при рождении», а также лишила однополые пары возможности
Что касается последнего закона, то его критикуют, помимо прочего, за невнятность формулировок: он запрещает «показ и продвижение» в школах и СМИ всего, связанного с сексом ради секса и сексуальными меньшинствами, но определения, что такое «продвижение», не содержит ни этот, ни
Проведенный в прошлом году опрос показал, что против легализации однополых браков настроены 58% венгров, за нее — 35%.
Впрочем, однополые браки не узаконены ни в одной из стран восточной половины Евросоюза, и в Западной Европе их начали легализовывать исторически недавно, примерно в последние 20 лет.
Претензии Брюсселя к властям Венгрии касаются не только прав сексуальных меньшинств и даже не в первую очередь них: Евросоюз прежде всего озабочен монополизацией рынка прессы со стороны близких к «Фидес» и Орбану магнатов, притеснениями либеральных НКО, а также покушениями на независимость судебной власти.
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