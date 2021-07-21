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15:45 (мск), источник: РБК

Украинская армия провела тренировки «Буков» у границы с Крымом

На учениях пуски были условными, ни одна ракета в воздух не поднялась. Цель тренировки — отработка отражения воздушного нападения условного противника на границе с Россией в районе Крыма.

В украинской армии прошли тактические учения частей противовоздушной обороны на границе с Россией в районе Крыма, сообщает Министерство обороны страны.

«В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны, выполняющих задачи на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, прошла тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов “Бук” по отражению авиационного удара условного противника», — сообщили в ведомстве.

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По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, зенитно-ракетные комплексы «Бук» совершили «многокилометровый длительный марш на технике в позиционный район».

«Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей», — пояснил он.

Он отметил, что военные справились с поставленной задачей хорошо и в результате условных пусков «уничтожили цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности».

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины способны отвоевать Донбасс даже в случае реакции России. «Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», — сказал Арестович 7 июля. Он предположил, что в случае открытого конфликта украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР.

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Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России

Обстановка на российско-украинской границе обострилась весной 2021 года после усиления обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе. Украина обвинила Россию в создании большой войсковой группировки на границе с Украиной, страны Запада призвали Москву отвести войска от границы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переброску российских войск «игрой мускулами». В Кремле ответили, что Россия на законном основании проводит учения и перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению.

Министр обороны Сергей Шойгу 22 апреля поручил вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России. Он уточнил тогда, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью». Шойгу добавил, что Вооруженные силы России «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».

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