В «Роскосмосе» признались, что перепутали Россию и США

Пресс-секретарь госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко признался, что во вчерашнем сообщении об одобрении американским правительством покупки российских ракетных двигателей РД-181М допущена ошибка. Об этом он написал в Telegram.
«К сожалению, ошибки случаются. Вот и во вчерашний пост о том, что “Роскосмос” получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М вкралась досадная опечатка», — сообщил он.
Ошибка заключалась во фразе «правительство США одобрило заключение контракта».
«На самом деле шла речь о разрешении на заключение контракта, данном правительством России», — объяснил Устименко.
Как отметил пресс-секретарь, распоряжение российского правительства о заключении контракта на использование жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе Antares, которая доставляет грузы на Международную космическую станцию и научно-исследовательские и коммерческие спутники на орбиту, было опубликовано на портале правовой информации.
19 июля в госкорпорации сообщили, что новый двигатель РД-181М представляет собой модернизированную версию РД-181. В «Роскосмосе» отметили, что переговоры между Россией и США о заключении контракта позволят, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество двух стран в ракетно-космической отрасли.
16 июля на интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства об одобрении переговоров между НПО «Энергомаш» (входит в состав «Роскосмоса») и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС» о контракте на использование РД-181М в ракете-носителе Antares. В документе говорилось, что его заключение возможно в случае урегулирования между «Роскосмосом» и Минобороны России вопросов, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности, разработки согласованных с американской компанией мер по охране российских технологий, а также гарантий США, что ракеты-носители Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запусков военного назначения.
В декабре 2020 года США ввели санкции против 45 российских организаций. Наряду с оборонными предприятиями впервые в санкционный список попали структуры «Роскосмоса» и «Росатома», в том числе ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш. Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.
Разработанные предприятием «Энергомаш» двигатели РД-180 давно поставляются в США, где их используют при запусках ракет семейства Atlas. Соглашение о поставках было заключено в 1997 году. В 2014 году РД-180 попали под санкции — в апреле американский суд по федеральным искам запретил United Launch Alliance (ULA — СП Lockheed Martin Corporation и Boeing, оказывает правительственным структурам США услуги по выводу различных грузов на орбиту. — РБК) использовать эти двигатели. ULA было запрещено производить какие-либо покупки или платежи с «Энергомашем», но уже в мае того же года Вашингтон отменил запрет.
В 2016 году конгресс пытался отказаться от использования РД-180 с 2019 года, однако из-за отсутствия аналогов прекратить закупки российских двигателей снова не получилось. В апреле прошлого года командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд сообщил, что США перестанут закупать РД-180 после 2022 года.