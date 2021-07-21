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17:01 (мск), источник: ТАСС

Путин признал обострение ситуации с ценами на базовые продукты питания

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июля. /ТАСС/. Вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее время стоит «особо остро». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Источник: РИА "Новости"

«И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти сформировали механизмы сдерживания цен на продукты, в целом по стране они действуют, хотя и не могут застраховать от скачков в отдельных магазинах. Он обратил внимание на то, что Путину постоянно докладывают о результатах мониторинга в этой сфере.

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