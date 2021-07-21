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19:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Россия не планирует точечных ударов по территории Афганистана

Россия не планирует вводить войска в Афганистан на фоне усиления позиций террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ), сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он также исключил возможность точечных ударов по позициям на территории страны.

Источник: РИА "Новости"

«О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается», — ответил Лавров «Интерфаксу» на вопрос, исключает ли Россия размещение там военных на постоянной основе, или рассматривает ли вариант точечных ударов.

«Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы “принесли” с советских времен», — добавил министр.

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Лавров отметил, что Россия сохраняет обязательства перед членами ОДКБ, в том числе Таджикистаном и Киргизией, граничащими с Афганистаном.

«При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить», — сказал глава МИДа.

Также Ларов сказал, что Россия не предлагала США использовать свои базы в Таджикистане и Киргизии.

«Не можем приглашать на базу, которая является частью сил ОДКБ, без ведома наших союзников», — сказал он.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода войск НАТО. В связи с ситуацией в регионе российская база в Таджикистане получит 17 БМП к концу июля. При этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что талибов не интересует территория вне Афганистана, а их присутствие на севере страны может быть «позитивным фактором» для партнеров России.

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