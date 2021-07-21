США и Германия договорились по «Северному потоку-2»

Нуланд добавила, что соглашение также предусматривает, что США и ФРГ будут стремиться снизить «как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из России».
«Украина — это суверенная страна, она говорит сама за себя», — подчеркнула замглавы Госдепа.
Накануне, 20 июля, Bloomberg, ссылаясь на черновой вариант проекта соглашения США и ФРГ по газопроводу «Северный поток-2», сообщил, что Берлин применит ответные меры в случае, если Москва будет использовать поставки газа «в качестве оружия» против Украины. Согласно проекту соглашения, США и Германия будут стремиться к наращиванию инвестиций в размере до $1 млрд в «зеленый фонд» Украины, чтобы помочь ей перейти на экологически чистую энергию. В тексте документа говорилось, что Германия обязуется вложить в фонд первоначальные $175 млн. Кроме того, ФРГ планирует назначит специального посланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной. Финансирование этой миссии составит около $70 млн.
«Наконец, соглашение обяжет Германию использовать рычаги воздействия для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет после его истечения в 2024 году. Эти переговоры начнутся не позднее 1 сентября», — писало агентство.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что Москва не использует энергоресурсы для политического воздействия на другие страны. По его словам, Россия никогда не занималась подобным давлением и не собирается это делать в будущем. И договоренности о транзите газа через Украину являются исключительно вопросами «коммерческой целесообразности», добавил Песков.
В то же время он подтвердил, что в Кремле знают об определенных договоренностях между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку-2» и Украине, однако пока не обладают достаточными данными, чтобы их комментировать. «Давайте мы сначала дождемся какой-то официальной информации на этот счет. Или какой-то текст будет опубликован, или какие-то заявления будут сделаны на этот счет. После этого уже мы будем их оценивать», — сказал Песков.
«Северный поток-2» должен связать Россию и Германию для поставок российского газа европейским потребителям. Изначально трубопровод должны были завершить в конце 2019 года, однако США начали вводить санкции против участников проекта, из-за чего его строительство затянулось. Сейчас проект готов почти на 98%.
Вашингтон считает, что «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы, поскольку Россия может использовать поставки газа как рычаг давления. Кроме того, в США убеждены, что проект может лишить Украину транзитных сборов за транспортировку российского газа по своей территории.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Вашингтоне переговоры с президентом США Джо Байденом, в рамках которых обсуждались способы разрешения спора по «Северному потоку-2». Меркель заявляла, что стороны по-разному оценивают проект, и напомнила, что Украина все равно будет осуществлять транзит российского газа даже после запуска нового газопровода.