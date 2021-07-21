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22:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Армянская армия углубилась в перестановки

Военное руководство республики меняют на фоне перестрелок на границе.

Источник: AFP/правительство Армении

В армянской армии на фоне очередного обострения на границе с Азербайджаном происходят крупные кадровые перестановки. Сначала 20 июля стало известно об отставке министра обороны Вагаршака Арутюняна, а на следующий день должность покинул и его заместитель Сурен Саакян. Теперь армию, по данным местных СМИ, может возглавить бывший военный атташе Армении в Москве Аршак Карапетян.

В Армении за два дня покинули должности сразу несколько военных руководителей высшего уровня. Во вторник заявление об отставке написал министр обороны Вагаршак Арутюнян, а в среду — его заместитель Сурен Саакян. При этом первый замначальника армянского Генштаба Аршак Карапетян стал первым заместителем главы Минобороны и, по данным местных СМИ, может вскоре возглавить ведомство.

Кадровые перестановки происходят на фоне очередного обострения на границе с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана — в армянском селе Ерасх. Этот населенный пункт известен тем, что в советское время через него проходила железная дорога, связывающая две республики.

И нынешние перестрелки, по мнению армянских экспертов, могут быть спровоцированы планами по ее восстановлению. Если дорога откроется вновь, у Армении появится долгожданное сообщение с Ираном.

«Перестрелка на границе — это механизм давления на Армению, — заявил “Ъ” политолог Степан Григорян.— Азербайджан таким образом желает получить у Армении суверенный коридор в Нахичевань и согласие на заключение мирного договора, с чем Армения не может согласиться без решения проблемы статуса Карабаха».

Как утверждают в Министерстве обороны Армении, 19 июля «начиная с 18:40 азербайджанские подразделения обстреливали из огнестрельного оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на участке армяно-азербайджанской границы близ села Ерасх, что привело к интенсивной перестрелке». В целом же обострение на этом участке границы продолжается с 14 июля и уже привело к гибели армянского военнослужащего. Как утверждают местные СМИ, в столкновениях получил ранение и глава села Радик Огикян. В Баку, как это обычно бывает, во всем обвиняют армянскую сторону.

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Ситуацию в Ерасхе прокомментировал и главный оппонент нынешних армянских властей экс-президент Роберт Кочарян. Его блок «Айастан», который был не согласен с результатами парламентских выборов 20 июня, на днях решил все же принять полученные мандаты. Однако сам господин Кочарян становиться простым депутатом отказался. «Происходящие сегодня на наших на границах события — всего лишь маленькая часть большой картины. После событий в Ерасхе мы забыли, что есть проблема Черного озера и присутствия в Армении большого числа азербайджанских военных. Это логическое продолжение всего, что происходило с Арменией во время войны и в поствоенный период, — заявил господин Кочарян в интервью армянскому телевидению.— Мы показали беззубость, неимение возможности и желания нанесения достойного ответа. Азербайджан же продвигает свою повестку».

Отметим, что ушедший министр обороны Вагаршак Арутюнян возглавлял это ведомство некоторое время и в годы правления Роберта Кочаряна.

При этом в 2000 году он был уволен и даже лишен звания «за действия, порочащие воинское звание и честь высшего офицерского состава».

В августе 2020 года Вагаршак Арутюнян был восстановлен в звании и назначен главным советником Никола Пашиняна. В кресло министра обороны господину Арутюняну помог вернуться политический кризис, возникший в Армении после поражения во второй карабахской войне. Именно на срок его полномочий выпало открытое противостояние правительства Никола Пашиняна и высшего офицерского состава во главе с тогдашним главой Генштаба Оником Гаспаряном. Вагаршак Арутюнян вел переговоры, чтобы разрешить противоречия и удержать страну от военного переворота.

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Пока новый глава Минобороны не назначен, офицерам представили нового первого заместителя министра — Аршака Карапетяна. Как и Вагаршак Арутюнян, он пострадал от «старых элит»: экс-президент Армении Серж Саргсян уволил его с поста начальника управления разведки Генштаба в апреле 2016 года, сразу после четырехдневной вспышки боевых действий в Нагорном Карабахе. Ранее господин Карапетян занимал должность военного атташе Армении в Москве.

Как утверждает газета «Жаманак», принадлежащая семье Никола Пашиняна, именно господин Карапетян вероятнее всего станет новым главой оборонного ведомства.

Можно сказать, что назначение людей на должности первых заместителей министров — это временный шаг, который необходим, пока Никол Пашинян не стал полноценным главой правительства, без приставки «и. о».

Пока же права политика ограничены, и он не может формировать кабинет министров.

Судьбу ушедшего министра обороны Вагаршака Арутюняна армянские СМИ тоже успели спрогнозировать — его называют либо новым послом Армении в России, либо новым секретарем Совбеза. Ни в центральном аппарате МИДа, ни в армянском посольстве в Москве эти предположения комментировать не стали, заявив, что официальной информации на этот счет нет.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Кирилл Кривошеев

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