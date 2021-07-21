22:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Армянская армия углубилась в перестановки
Военное руководство республики меняют на фоне перестрелок на границе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В армянской армии на фоне очередного обострения на границе с Азербайджаном происходят крупные кадровые перестановки. Сначала 20 июля стало известно об отставке министра обороны Вагаршака Арутюняна, а на следующий день должность покинул и его заместитель Сурен Саакян. Теперь армию, по данным местных СМИ, может возглавить бывший военный атташе Армении в Москве Аршак Карапетян.
В Армении за два дня покинули должности сразу несколько военных руководителей высшего уровня. Во вторник заявление об отставке написал министр обороны Вагаршак Арутюнян, а в среду — его заместитель Сурен Саакян. При этом первый замначальника армянского Генштаба Аршак Карапетян стал первым заместителем главы Минобороны и, по данным местных СМИ, может вскоре возглавить ведомство.
Кадровые перестановки происходят на фоне очередного обострения на границе с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана — в армянском селе Ерасх. Этот населенный пункт известен тем, что в советское время через него проходила железная дорога, связывающая две республики.
«Перестрелка на границе — это механизм давления на Армению, — заявил “Ъ” политолог Степан Григорян.— Азербайджан таким образом желает получить у Армении суверенный коридор в Нахичевань и согласие на заключение мирного договора, с чем Армения не может согласиться без решения проблемы статуса Карабаха».
Как утверждают в Министерстве обороны Армении, 19 июля «начиная с 18:40 азербайджанские подразделения обстреливали из огнестрельного оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на участке
Ситуацию в Ерасхе прокомментировал и главный оппонент нынешних армянских властей
Отметим, что ушедший министр обороны Вагаршак Арутюнян возглавлял это ведомство некоторое время и в годы правления Роберта Кочаряна.
В августе 2020 года Вагаршак Арутюнян был восстановлен в звании и назначен главным советником Никола Пашиняна. В кресло министра обороны господину Арутюняну помог вернуться политический кризис, возникший в Армении после поражения во второй карабахской войне. Именно на срок его полномочий выпало открытое противостояние правительства Никола Пашиняна и высшего офицерского состава во главе с тогдашним главой Генштаба Оником Гаспаряном. Вагаршак Арутюнян вел переговоры, чтобы разрешить противоречия и удержать страну от военного переворота.
Пока новый глава Минобороны не назначен, офицерам представили нового первого заместителя министра — Аршака Карапетяна. Как и Вагаршак Арутюнян, он пострадал от «старых элит»:
Как утверждает газета «Жаманак», принадлежащая семье Никола Пашиняна, именно господин Карапетян вероятнее всего станет новым главой оборонного ведомства.
Можно сказать, что назначение людей на должности первых заместителей министров — это временный шаг, который необходим, пока Никол Пашинян не стал полноценным главой правительства, без приставки «и. о».
Пока же права политика ограничены, и он не может формировать кабинет министров.
Судьбу ушедшего министра обороны Вагаршака Арутюняна армянские СМИ тоже успели спрогнозировать — его называют либо новым послом Армении в России, либо новым секретарем Совбеза. Ни в центральном аппарате МИДа, ни в армянском посольстве в Москве эти предположения комментировать не стали, заявив, что официальной информации на этот счет нет.
Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Кирилл Кривошеев