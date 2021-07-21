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21 июля, источник: Lenta.Ru

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. Он состоялся по инициативе германской стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

В рамках переговоров Путин и Меркель обсудили строительство газопровода «Северный поток-2», которое близится к завершению. Лидеры стран выразили удовлетворение заканчивающимся процессом.

Кремль также раскрыл иные детали о переговорах двух политиков. Меркель рассказала российскому коллеге об итогах переговоров по «Северному потоку-2» с американским президентом Джо Байденом.

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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие часы 21 июля пообещала обнародовать детали соглашения, достигнутых с достигли с германским правительством. Отмечается, что США приняли решение не рисковать отношениями со своим ключевым союзником.

Путин и Меркель обсудили возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» о доставке газа через Украину и после 2024 года.

Кроме того, в ходе разговора Путин обратил особое внимание на дискриминационный закон «О коренных народах Украины», принятый украинской Радой. Согласно документу, к ним относятся автохтонные этнические сообщества, сформировавшиеся на территории Украины, обладающие самобытным языком, культурой и не имеющие государственного образования за пределами страны. Русские не включены в это определение, за что закон получал многократную критику от Москвы.

Лидеры стран также обсудили стихийные бедствия, сложившиеся в обоих государствах. Так, Меркель выразила надежду, что в ближайшее время лесные пожары в Якутии будут потушены. Из-за природных пожаров более 100 населенных пунктов российского региона заволокло дымом. Путин, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, в результате которых погибли 160 человек.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас раскрыл цели в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что Берлин стремится развивать прагматичное взаимодействие с Россией в тех областях, в которых это возможно.

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