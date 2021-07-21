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21 июля, источник: Life.ru

Зеленский подписал закон о коренных народах, где не упоминаются русские

Документ был принят украинским парламентом ещё 1 июля. Он предусматривает, что коренными жителями страны являются крымские татары, крымчаки и караимы.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины». Об этом говорится на официальном сайте украинского президента.

Закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки. В сообщении подчёркивается, что эти народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами.

Примечательно, что русских в этом перечне нет. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В Госдуме ранее осудили этот закон и призвали ЕС поступить таким же образом. Говоря о данном законопроекте, Зеленский отмечал, что вопрос о коренных народах и, в частности, о крымских татарах откладывали 30 лет — восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты Незалежной.

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