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08:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай резко отверг предложенный ВОЗ план расследования коронавируса

Правительство Китая резко отвергло план второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет РИА Новости.

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Источник: AP 2021

«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану», — заявили китайские власти.

Также указывается, что КНР поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе и выступает против политизации расследования происхождения вируса.

17 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

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