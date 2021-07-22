МИД РФ заявил о превращении провинций Афганистана в горячую точку

«Становятся очевидными последствия поспешного вывода войск США и ряда стран НАТО из Афганистана: некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную горячую точку. Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном», — заявил он «РИА Новости».
Он добавил, что многочисленные международные террористические организации, в частности ИГ (запрещена в РФ) и отделения «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), укрепляют свои позиции, а также иностранные террористы-боевики из зон боевых действий на Ближнем Востоке и севере Африки стягиваются к Афганистану.
«В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство», — добавил Руденко.
Кроме того, замглавы МИД РФ напомнил, что в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля обсуждалась важность минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность стран. Тогда, согласно совместному коммюнике, сторонам удалось договориться о продолжении переговоров на высоком уровне. Они объявили о стремлении ускорить мирный процесс, чтобы достигнуть приемлемого для всех решения.
21 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Афганистане крайне тревожная. Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил 20 июля, что «Талибан» (запрещена в РФ) понимает необходимость поиска политических путей выхода из сложившейся ситуации.
16 июля глава МИД РФ Сергей Лавров указал на деградацию ситуации в Афганистане. Он подчеркнул, что с уходом американских военнослужащих террористические организации укрепили там свои позиции, а наркопроизводство достигло рекордных высот.
Военные США находились в Афганистане с 2001 года, их ввели в страну при Джордже Буше-младшем. Вывод войск начался в начале мае, завершить его планируют до конца августа.