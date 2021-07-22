10:41 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины
Россия впервые подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в
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В документе указывается, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и другие.
В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года (Евромайдан, пожар в одесском Доме профсоюзов, антитеррористическая операция в Донбассе, катастрофа рейса MH17), ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей, нападении на российские диппредставительства, дискриминации российского бизнеса и блокировке поступления пресной воды в Крым.
Жалоба содержит подробное описание «процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил».
Предметом жалобы России стали события, последовавшие за сменой власти на Украине в феврале 2014 года и повлекшие за собой гибель людей.
В документе указывается, что после «силового захвата власти в Киеве, сопровождавшегося более чем сотней жертв», на востоке страны началась гражданская война, «скрываемая под наименованием “антитеррористическая операция”», которая привела к «тысячам жертв среди мирных жителей».
Москва обвиняет власти Украины в причастности к похищению жителей Донбасса и российских граждан (в том числе с применением к ним пыток), в физическом устранении оппозиционных политиков и журналистов, а также в широкомасштабной дискриминации русскоязычного населения.
Также отмечается, что в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла «источник подачи пресной воды на полуостров».
«Украина в полной мере несет ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа авиалайнера Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, (…) в связи с непринятием мер по закрытию своего воздушного пространства», — говорится в документе.
Российская сторона также указывает на то, что на Украине сложилась системная практика по совершению «террористических преступлений» в отношении граждан России и дискриминации российских компаний, которые были вынуждены уйти с украинского рынка. Среди них — «Лукойл», «Сбербанк», Проминвестбанк, ВТБ, «ВКонтакте» (Mail.ru Group), «Яндекс» и другие.
Как отмечается, жалоба призвана привлечь внимание Европейского суда и мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», провести надлежащее расследование, привлечь виновных к ответственности и «восстановить мир и согласие на территории Украины».
В свою очередь, Киев уже подал не один иск в отношении Москвы в международную судебную инстанцию. Последний, девятый раз это произошло в феврале этого года, когда Киев обвинил Москву в якобы имеющих место «политических убийствах оппонентов». Предыдущие жалобы касались событий в Донбассе, в том числе катастрофы рейса MH17, вхождения Крыма в состав России и задержания украинских моряков в Керченском проливе в 2018 году.
В 2018 году российский Минюст указал, что Украина «злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб» и использует Европейский суд в качестве «инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей».