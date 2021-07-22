Песков оценил заявление Байдена и Меркель словами «без меня меня женили»

В нем есть положения, с которыми Кремль не может согласиться, отметил он.
«Мы очень внимательно изучили текст этого совместного заявления. В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Берлин и Вашингтон договорились способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите российского газа через Украину.
«Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — без меня меня женили», — сказал он.
Пресс-секретарь президента напомнил, что Москва неоднократно говорила о готовности обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года.
«Это вопрос, исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. В этом плане, конечно, мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в этом совместном заявлении и пассы Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита. К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины», — сказал он.
Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд огласила комитету сената по международным отношениям детали соглашения, к которому пришли в ходе переговоров Байден и Меркель. Из ее слов следовало, что:
После переговоров в Вашингтоне Меркель позвонила Владимиру Путину. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода “Северный поток-2”. Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — говорилось в комментарии на сайте Кремля к этому разговору.