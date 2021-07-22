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14:18 (мск), источник: РБК

Песков оценил заявление Байдена и Меркель словами «без меня меня женили»

Российское руководство внимательно изучило заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена о газопроводе «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

В нем есть положения, с которыми Кремль не может согласиться, отметил он.

«Мы очень внимательно изучили текст этого совместного заявления. В тексте, безусловно, есть то, с чем мы согласиться не можем, и то, что мы готовы приветствовать», — сказал представитель Кремля.

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Песков отметил, что Берлин и Вашингтон договорились способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите российского газа через Украину.

«Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — без меня меня женили», — сказал он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Москва неоднократно говорила о готовности обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года.

«Это вопрос, исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. В этом плане, конечно, мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в этом совместном заявлении и пассы Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита. К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины», — сказал он.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд огласила комитету сената по международным отношениям детали соглашения, к которому пришли в ходе переговоров Байден и Меркель. Из ее слов следовало, что:

  • Германия будет обязана добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на десять лет после 2024 года.
  • ФРГ будет добиваться санкций против России, если Москва начнет использовать энергоресурсы для давления на другие страны.
  • Германия и США вместе помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, Вашингтон и Берлин выделят Киеву на это финансовую поддержку.
  • США и ФРГ будут стремиться снизить как экономическую зависимость Украины от транзита российского газа, так и зависимость Украины от поставок на ее территорию газа из России.

После переговоров в Вашингтоне Меркель позвонила Владимиру Путину. «Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода “Северный поток-2”. Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», — говорилось в комментарии на сайте Кремля к этому разговору.

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