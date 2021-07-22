Украина не участвовала в подготовке сделки США и Германии по «Северному потоку-2»

«Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом», — сказал господин Николенко «Интерфаксу».
По словам официального представителя, «нет сомнений, что единственным “выгодоприобретателем” кризиса в нашем регионе является Россия».
Он заявил, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз «Северного потока-2».
При этом представитель Госдепартамента США на брифинге 21 июля сообщил, что США перед подписанием соглашения с Германией взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление. Госдепартамент уточнил, что делился с Украиной «деталями и идеями, включая текст самого заявления».
Согласно заявлению, США и Германия намерены добиваться продления контракта по транзиту газа через Украину, срок которого истекает в 2024 году, еще на десять лет. Кремль не согласился с некоторыми положениями заявления США и ФРГ. Украина и Польша заявили, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис «безопасности, доверия и политики в Европе» и создает угрозу для Украины и Центральной Европы.