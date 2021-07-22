Суд в Киеве обязал завести дело о возможной госизмене Зеленского

Заявление в ГБР в начале июля подала группа лиц, среди которых — экс-депутат Верховной рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук. Спецслужба не начала досудебное расследование, потому заявители обратились в суд с жалобой.
«Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объеме. Решением суда ГБР теперь обязана зарегистрировать заявление о совершении преступления по ст. 111 “государственная измена”, открыть производство и внести данные в Единый реестр досудебных расследований», — написал Тетерук в Facebook.
РБК направил запрос в Шевченковский районный суд в Киеве.
В конце июля 2020 года в Белоруссии задержали 33 граждан России, которых Комитет государственной безопасности страны назвал бойцами ЧВК Вагнера. В их отношении возбудили уголовные дела о подготовке теракта и массовых беспорядков. Белорусское агентство БелТА писало, что россияне приехали, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов президента.
Власти Украины потребовали выдачи части задержанных, поскольку подозревали их в терроризме и участии в конфликте в Донбассе. Однако Минск снял с задержанных все обвинения и передал России. Зеленский назвал решение Минска передать задержанных Москве несправедливым.
Президент Владимир Путин заявил, что россиян использовали втемную, выманив в Белоруссию. По его словам, за операцией стоят украинские и американские спецслужбы. О том, что к ней причастен Киев, писали СМИ, ссылаясь на источники, в частности, «Украинская правда» и главред портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов. В Киеве назвали эти данные «хорошо продуманной и спланированной дезинформационной кампанией», однако позже Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что собирала доказательную базу на россиян.
В июне Зеленский заявил, что идея операции по захвату «боевиков ЧВК» принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос «максимально пытались втянуть».