Захарова оценила сделку по «Северному потоку-2» и рассказала о поражении США

По ее словам, проект продолжает реализовываться, несмотря на все сопротивление Штатов. Захарова подчеркнула, что Вашингтон проиграл сам себе.
Ранее представитель МИД заявила, что строительство газопровода вышло на финишную прямую. «Какие бы странные решения ни принимались под давлением США, как это имело место на недавних американо-германских переговорах, они не способны изменить объективную реальность», — добавила она. При этом Захарова подчеркнула, что слова о российской агрессии в области энергетической политики — это штампы, которые следует оставить «на совести некоторых политиков».
21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.