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22 июля, источник: РБК

Киев назвал сделку США и ФРГ по Nord Stream «переходом игры в овертайм»

Украина продолжит отстаивать свои интересы в вопросе с «Северным потоком-2», несмотря на заключенное США и Германией соглашение по газопроводу. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба во время брифинга при визите в станицу Луганская.

Источник: Reuters

«Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», — сказал министр.

Он отметил, что у Киева есть множество вопросов к Вашингтону и Берлину по поводу достигнутых договоренностей. Сделка, по словам Кулебы, не решает вопрос безопасности Украины.

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«Это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности», — сказал глава МИДа.

Министр подчеркнул, что история с «Северным потоком-2» не завершена, поскольку проекту предстоит пройти процедуры сертификации и страхования. Киев настаивает на консультациях с западными партнерами по поводу заключенного соглашения и намерен поставить перед ЕС вопрос, как именно западные страны видят реализацию достигнутых США и Германией договоренностей.

«Мы должны провести эти консультации для того, чтобы установить, есть ли признаки нарушения “Северным потоком-2” права ЕС и принципа солидарности, который действует в ЕС, и соответствующей нормы соглашения об ассоциации», — добавил Кулеба.

21 июля МИД ФРГ и Госдепартамент США выпустили совместное заявление, которое фактически позволяет достроить «Северный поток-2» без введения новых санкций и возобновления прошлых ограничений. Формально документ не обязывает Вашингтон отказаться от санкций, однако до его принятия Госдепартамент отмечал неэффективность ограничений, когда газопровод фактически достроен.

Сделка гарантирует Украине поддержку США и ФРГ в плане диверсификации энергоресурсов, создание специального фонда на $1 млрд для перехода страны на «зеленую энергию», помощь в сохранении транзита российского газа на десять лет.

Кроме того, Берлин пообещал добиваться санкций против Москвы, если она будет использовать новый газопровод в качестве инструмента давления на другие страны.

На фоне соглашения Киев и Варшава выпустили совместное заявление, в котором осудили достигнутые Вашингтоном и Берлином договоренности. «Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом», — заявлялось в документе. Украина и Польша утверждают, что запуск «Северного потока-2» может привести к кризису энергобезопасности в регионе. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился к конгрессу США с просьбой продолжать политику санкций против «Северного потока-2».

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Перед публикацией совместного заявления США и ФРГ в Кремле заявляли, что не собираются использовать энергоресурсы для давления на другие страны. После оглашения условий сделки пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что внимательно изучили документ.

По его словам, в тексте есть пункты, которые Москва приветствует, а также условия, с которыми не может согласиться. Пункт о сохранения транзита российского газа через Украину Песков охарактеризовал словами «без меня меня женили», подчеркнув, что в нем никак не упоминается сама Россия.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что главным условием сохранения транзита газа через Украину является спрос на топливо в Европе. В «Газпроме» подчеркнули, что готовы транспортировать газ через украинскую территорию после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы страны.

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