ЕС призвал Россию «прекратить репрессии» против «Проекта» и «Команды 29»

«Институт права и публичной политики и несколько журналистов были признаны так называемыми иностранными агентами, и Project Media, Inc была объявлена так называемой нежелательной организацией. Кроме того, объединение юристов и журналистов “Команда 29”… решила прекратить свою деятельность после давления и необоснованных обвинений со стороны российских властей», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Брюссель считает, что Москва этими и другими мерами подавляет инакомыслие.
«Это вызывает особую тревогу в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму», — отмечается в заявлении.
ЕС напоминает, что «неоднократно осуждал» российские законы об иноагентах и нежелательных организациях. По его мнению, они противоречат обязательствам России. «Мы повторяем наш призыв к российским властям отменить эти решения и прекратить неослабевающие репрессии против гражданского общества и независимых СМИ», — говорится в сообщении.
Брюссель обещает правозащитникам, СМИ и гражданскому обществу России продолжать поддержку «в их важной работе».
Минюст на прошлой неделе внес восемь журналистов и Институт права и публичной политики в списки иноагентов. Генеральная прокуратура РФ внесла Project Media, Inc. в список нежелательных организаций. «Команда 29» объявила о прекращении деятельности, потому что Генпрокуратура отождествляет ее деятельность с организацией Spolenost Svobody Informace, которая также была признана нежелательной в России.