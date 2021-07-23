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01:13 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС призвал Россию «прекратить репрессии» против «Проекта» и «Команды 29»

Евросоюз призвал Россию отменить решения о признании нескольких журналистов иноагентами, а владельца издания «Проект» — нежелательной организацией. Кроме того, Брюссель считает действия российских властей против объединения «Команда 29» давлением.

Источник: AP 2021

«Институт права и публичной политики и несколько журналистов были признаны так называемыми иностранными агентами, и Project Media, Inc была объявлена так называемой нежелательной организацией. Кроме того, объединение юристов и журналистов “Команда 29”… решила прекратить свою деятельность после давления и необоснованных обвинений со стороны российских властей», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Брюссель считает, что Москва этими и другими мерами подавляет инакомыслие.

«Это вызывает особую тревогу в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму», — отмечается в заявлении.

ЕС напоминает, что «неоднократно осуждал» российские законы об иноагентах и нежелательных организациях. По его мнению, они противоречат обязательствам России. «Мы повторяем наш призыв к российским властям отменить эти решения и прекратить неослабевающие репрессии против гражданского общества и независимых СМИ», — говорится в сообщении.

Брюссель обещает правозащитникам, СМИ и гражданскому обществу России продолжать поддержку «в их важной работе».

Минюст на прошлой неделе внес восемь журналистов и Институт права и публичной политики в списки иноагентов. Генеральная прокуратура РФ внесла Project Media, Inc. в список нежелательных организаций. «Команда 29» объявила о прекращении деятельности, потому что Генпрокуратура отождествляет ее деятельность с организацией Spolenost Svobody Informace, которая также была признана нежелательной в России.

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