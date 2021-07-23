Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты пожарные уволились Увольнение не связано с обращением к главе государства
Фоторепортажи
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
20В Германии ввели режим военной катастрофы
07:13 (мск), источник: Lenta.Ru

В США оценили наступление «Талибана» в Афганистане

Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил наступление движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Его слова передает РИА Новости.

Источник: AFP 2021

«Мы стали свидетелями крупных военных успехов “Талибана”», — сказал Бернс. По его словам, эта ситуация вызывает беспокойство. Он отметил, что на данный момент талибы находятся в наиболее сильной позиции с 2001 года, когда их режим был свергнут международной коалицией во главе с США.

Однако директор ЦРУ также обратил внимание на то, что афганское правительство все еще обладает значительными возможностями. Поэтому нынешняя ситуация в Афганистане не означает, что правительство в Кабуле неизбежно падет. «Вопрос, как это часто бывает в подобных случаях, заключается в политической воле и единстве руководства», — заключил он. К тому же, ЦРУ сохранит в Афганистане «значительные возможности» для сбора информации о террористической активности в этой стране, заверил Бернс.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед заявил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Раскрыт способ сильно сэкономить на ипотеке
Сбившая троих детей в Москве девушка обжаловала свой арест
Захарова оценила сделку по «Северному потоку-2»
В российском МВД рассказали о кадровых проблемах
ЕС призвал Россию «прекратить репрессии» против журналистов
Море в Анапе стало зеленым (видео)
Минфин с начала года купил валюту на триллион рублей
Киев назвал сделку по Nord Stream «переходом игры в овертайм»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Больной ковидом притворился своей женой и пробрался в самолет Ему помог хиджаб.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Кино
Сын Добронравова показал себя в роли молодого Ивана Будько Виктор Добронравов появится в новом сезоне «Сватов»
Товары для дома
Мы знаем, что вы сделаете, когда дадут горячую воду
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Популярные темы на «Детях»
ларчик просто открывался 619
Снова я... просто мысли в слух 571
Бюджет 518
Милые девушки, 506
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
7 случаев, когда не нужно менять старый паркет
5 решений для скандинавского интерьера
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
5 привычек хорошей хозяйки, которые облегчают жизнь
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь