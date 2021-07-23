09:22 (мск), источник: Известия
В СФ предложили бесплатно выдавать лекарства людям с болезнями сердца
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил расширить список
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«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими
По словам сенатора, закономерно, что с течением времени болезнь у таких пациентов разовьется в хронический процесс, который также нуждаются в дальнейшей терапии.
«Кроме того, считаем, что нужно внедрять скрининг здоровья детей с момента рождения — специальные обследования позволят своевременно выявлять факторы риска
Отмечается, что, по данным профильной комиссии Минздрава, в 2020 году болезни сердца стали причиной 47% всех летальных исходов. При этом каждая седьмая смерть пришлась на людей трудоспособного возраста.
18 мая «Известия» писали, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение в правительство, в котором выразил беспокойство относительно положения пациентов с хроническими