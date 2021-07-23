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09:22 (мск), источник: Известия

В СФ предложили бесплатно выдавать лекарства людям с болезнями сердца

Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациентам выдают бесплатные лекарства, и продлить срок предоставления препаратов до трех лет. Об этом 23 июля сообщает «Парламентская газета», в распоряжении которой есть документ. Соответствующее обращение направлено в Минздрав РФ.

Источник: Reuters

«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара», — пояснила зампред комитета СФ по соцполитике Татьяна Кусайко.

Она напомнила, что с прошлого года регионам выделяются субсидии на бесплатные лекарства для выписавшихся из больницы пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий.

По словам сенатора, закономерно, что с течением времени болезнь у таких пациентов разовьется в хронический процесс, который также нуждаются в дальнейшей терапии.

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«Кроме того, считаем, что нужно внедрять скрининг здоровья детей с момента рождения — специальные обследования позволят своевременно выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», — добавила Кусайко.

Отмечается, что, по данным профильной комиссии Минздрава, в 2020 году болезни сердца стали причиной 47% всех летальных исходов. При этом каждая седьмая смерть пришлась на людей трудоспособного возраста.

18 мая «Известия» писали, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил обращение в правительство, в котором выразил беспокойство относительно положения пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). ВСП попросил рассмотреть вопрос о необходимости дополнения программы «Развитие здравоохранения» мероприятиями для повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности за счет улучшения качества оказания медпомощи сердечникам.

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