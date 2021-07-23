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10:49 (мск), источник: ТАСС

Мурашко: итоговые данные исследований «Спутника V» опубликуют к октябрю

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021 — началу 2022 года, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчеты. <…> По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, первый квартал, по «Ковиваку», — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Мурашко подчеркнул, что объем обследований и наблюдений колоссален.

«И я очень признателен врачебному сообществу за высокую культуру информирования нас о протекании поствакцинальных периодов. Я очень благодарен и всем тем, кто ведет дневники самонаблюдения [после вакцинации]. Практически 30 с лишним процентов привившихся ведут дневники самонаблюдения», — заметил министр.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

Мурашко напомнил, что на формирование иммунитета после вакцинации требуется 42 дня. «Беречь себя в этот период необходимо», — подчеркнул министр.

«Давайте выиграем время, давайте наберемся терпения, давайте все дружно пройдем вакцинацию, выждем тот период. Мы выиграем больше, чем получить сиюминутную выгоду сходить куда-то, пообщаться в большом коллективе», — отметил он.

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