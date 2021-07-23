Лавров: Запад пытается сформировать вокруг России пояс нестабильности

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», — сказал министр на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» (цитата по «РИА Новости»).
Лавров привел в пример ситуацию на Украине и в Белоруссии, где, по его мнению, была предпринята попытка цветной революции.
Глава МИД России убежден, что США наряду со странами ЕС также развернули геополитическую борьбу за Молдавию, «не гнушаясь открытой пропаганды в ходе предвыборной кампании».
«Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье», — добавил министр.
По его словам, Россия готова к обеспечению своих интересов как на постсоветском пространстве, так и в других регионах мира.
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена твердо противостоять давлению со стороны Вашингтона. Как отметил глава ведомства, российско-американские отношения подошли к опасной конфронтационной черте.