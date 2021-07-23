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12:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: Запад пытается сформировать вокруг России пояс нестабильности

Страны Запада стремятся сформировать вокруг России пояс нестабильности, осваивая территории вокруг страны экономическим и военным путем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из-за того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран», — сказал министр на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» (цитата по «РИА Новости»).

Лавров привел в пример ситуацию на Украине и в Белоруссии, где, по его мнению, была предпринята попытка цветной революции.

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Глава МИД России убежден, что США наряду со странами ЕС также развернули геополитическую борьбу за Молдавию, «не гнушаясь открытой пропаганды в ходе предвыборной кампании».

«Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье», — добавил министр.

По его словам, Россия готова к обеспечению своих интересов как на постсоветском пространстве, так и в других регионах мира.

Ранее Лавров заявил, что Россия намерена твердо противостоять давлению со стороны Вашингтона. Как отметил глава ведомства, российско-американские отношения подошли к опасной конфронтационной черте.

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