В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками «Спутника V» в Аргентину

«Не срыв [поставок в Аргентину вакцины «Спутник V"], а задержка, ведется напряженная работа. Произошла задержка, РФПИ находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы», — сказал Песков.
Он отметил, что обязательства РФ по поставкам вакцин на внешние рынки, в том числе в случае с Аргентиной, «безусловно будут выполняться», но вакцинация от коронавируса граждан России остается безусловным приоритетом.
«Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растет сознательность граждан, все больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет», — заключил Песков.
В четверг газета Nation опубликовала письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини руководству РФПИ, отправленное 7 июля. В нем советник президента просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой.