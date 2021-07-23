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13:31 (мск), источник: ТАСС

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками «Спутника V» в Аргентину

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы урегулировать этот вопрос. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Не срыв [поставок в Аргентину вакцины «Спутник V"], а задержка, ведется напряженная работа. Произошла задержка, РФПИ находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы», — сказал Песков.

Он отметил, что обязательства РФ по поставкам вакцин на внешние рынки, в том числе в случае с Аргентиной, «безусловно будут выполняться», но вакцинация от коронавируса граждан России остается безусловным приоритетом.

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«Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, постоянно растет сознательность граждан, все больше и больше темпы вакцинации увеличиваются. Это безусловный приоритет», — заключил Песков.

В четверг газета Nation опубликовала письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини руководству РФПИ, отправленное 7 июля. В нем советник президента просила срочно прислать партии второго компонента препарата и предупредила, что существует риск разрыва контракта из-за задержек в поставках. Позже она уточнила, что власти Аргентины просят не считать их письмо о «Спутнике V» угрозой.

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