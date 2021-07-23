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13:26 (мск), источник: Известия

Песков указал на последовательную борьбу с коррупцией в России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержание начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и ряда его подчиненных — это следствие методичной борьбы с коррупцией.

Источник: AP 2021

«Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна», — сказал представитель Кремля.

По его словам, подобные действия «ведутся из года в год». Песков также подчеркнул, что «эффективность этой работы повышается».

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера уточнил, что выявление данных фактов коррупции правоохранителями, а не общественниками является еще одним подтверждением того, что ведется работа по борьбе с коррупцией.

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Ранее, 20 июля, главу управления ГИБДД по Ставропольскому краю и шестерых участников возглавляемой им группы, а также четырех гражданских лиц задержали по обвинению в получении взятки на общую сумму более 19 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В этот же день СК опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД Сафонова. На записи показаны золоченые детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

22 июля стало известно, что один из фигурантов вышеуказанного дела был госпитализирован. Им оказался бывший начальник отдела управления ГИБДД по Ставрополью Александр Аржанухин.

21 июля Ессентукский городской суд арестовал Сафонова на два месяца. В этот же день депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что заместителя Сафонова, Александра Ткаченко, задержали в Москве по делу его начальника. Отмечалось, что высокопоставленного сотрудника Госавтоинспекции Ставрополья отвезут в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.

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