Песков указал на последовательную борьбу с коррупцией в России

13:26 (мск), источник: Известия
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«Борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательна», — сказал представитель Кремля.
Вместе с тем
Ранее, 20 июля, главу управления ГИБДД по Ставропольскому краю и шестерых участников возглавляемой им группы, а также четырех гражданских лиц задержали по обвинению в получении взятки на общую сумму более 19 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
В этот же день СК опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД Сафонова. На записи показаны золоченые детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.
22 июля стало известно, что один из фигурантов вышеуказанного дела был госпитализирован. Им оказался бывший начальник отдела управления ГИБДД по Ставрополью Александр Аржанухин.
21 июля Ессентукский городской суд арестовал Сафонова на два месяца. В этот же день депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что заместителя Сафонова, Александра Ткаченко, задержали в Москве по делу его начальника. Отмечалось, что высокопоставленного сотрудника Госавтоинспекции Ставрополья отвезут в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.