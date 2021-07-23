17:03 (мск), источник: РБК
Зеленский назначил Александра Литвиненко главой внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Валерия Кондратюка, сообщила
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Литвиненко 49 лет. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России по специальности «прикладная математика». В 2009 году Литвиненко защитился по специальности «правоведение» в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, а еще через четыре года окончил Королевский колледж оборонных исследований (RCDS) в Великобритании, следует из его официальной биографии на сайте НИСИ.
Во время президентства Петра Порошенко (2014−2019 годы) Литвиненко был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В августе 2019 года Зеленский назначил его директором НИСИ. В 2010—2014 годы Литвиненко был заместителем директора института.
Кондратюка Зеленский назначил главой СВР в июне 2020 года. При Порошенко он был замглавы администрации президента. Также Кондратюк работал на дипломатических должностях, в том числе был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ. В 2014—2016 годы занимал пост начальника департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 года возглавлял Главное управление разведки Минобороны.
На прошлой неделе в отставку подал глава МВД Украины Арсен Аваков. Свое заявление он опубликовал в соцсетях, подписав его «Честь имею!». Аваков возглавлял ведомство 2014 года, и на Украине несколько раз проходили протесты с требованием его уволить.
Как пояснили в МВД Украины, Аваков ушел с должности по просьбе Зеленского. По словам депутата партии «Слуга народа» Ирины Верещук, у президента были «вопросы» к министру по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Вы помните, что он открыто об этом говорил, что, если нет доказательств, мы будем принимать решения. Возможно, именно это стало последней каплей», — предположила она.
На место Авакова президент предложил главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Верховная рада одобрила его кандидатуру.