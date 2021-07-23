14:38 (мск), источник: РБК
Зюганов рассказал о драке с Ельциным
В 1993 году между президентом России Борисом Ельциным и главой КПРФ Геннадием Зюгановым произошла драка, рассказал политик в интервью Тине Канделаки, запись выложена на YouTube RTVi.
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«У нас в 93-м году бой во дворе был», — заявил лидер коммунистов.
Зюганов не назвал конкретные причины драки, однако рассказал о ней в контексте темы пионерского движения.
В 1993 году в Россия находилась в конституционном кризисе, вызванном противостоянием между Ельциным и правительством, с одной стороны, и Верховным советом и Съездом народных депутатов — с другой.
Кульминация конфликта Ельцина и народных депутатов произошла
Зюганов занимает пост председателя КПРФ с 1993 года. Он несколько раз баллотировался на пост президента страны, в 1996 году Зюганов стал основным оппонентом Ельцина и занял второе место.