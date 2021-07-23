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14:38 (мск), источник: РБК

Зюганов рассказал о драке с Ельциным

В 1993 году между президентом России Борисом Ельциным и главой КПРФ Геннадием Зюгановым произошла драка, рассказал политик в интервью Тине Канделаки, запись выложена на YouTube RTVi.

Источник: РИА "Новости"

«У нас в 93-м году бой во дворе был», — заявил лидер коммунистов.

По словам Зюганова, они с президентом жили на соседних этажах одного дома и много общались. Он также добавил, что после инцидента его «судили, и допрашивали».

Зюганов не назвал конкретные причины драки, однако рассказал о ней в контексте темы пионерского движения.

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В 1993 году в Россия находилась в конституционном кризисе, вызванном противостоянием между Ельциным и правительством, с одной стороны, и Верховным советом и Съездом народных депутатов — с другой.

Кульминация конфликта Ельцина и народных депутатов произошла 3—4 октября, когда после захвата сторонниками Верховного совета здания мэрии и попытки захвата телецентра в Останкино. Ельцин ввел в столице чрезвычайное положение. Он же принял решение о штурме Белого дома с использованием танков.

Зюганов занимает пост председателя КПРФ с 1993 года. Он несколько раз баллотировался на пост президента страны, в 1996 году Зюганов стал основным оппонентом Ельцина и занял второе место.

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