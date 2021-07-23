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17:47 (мск), источник: Газета.Ру

Путин подписал указ об изменении флага ВМФ России

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге Российской Федерации, согласно которому некоторые флаги кораблей флота сменили свою конфигурацию. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Изменения затронут орденские и гвардейские орденские флаги. Раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, теперь же он будет изображаться в центре Андреевского креста, его высота должна составлять треть ширины флага.

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В указе подчеркивается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником, а сбитое полотнище флага должно быть заменено на другое. Причем запасные должны храниться на корабле в специально отведенном для этого месте.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — указано в документе.

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