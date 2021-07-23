17:47 (мск), источник: Газета.Ру
Путин подписал указ об изменении флага ВМФ России
Президент России Владимир Путин подписал указ о
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Изменения затронут орденские и гвардейские орденские флаги. Раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, теперь же он будет изображаться в центре Андреевского креста, его высота должна составлять треть ширины флага.
В указе подчеркивается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником, а сбитое полотнище флага должно быть заменено на другое. Причем запасные должны храниться на корабле в специально отведенном для этого месте.
«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата