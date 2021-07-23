ЕСПЧ отклонил запрос об обеспечительных мерах по иску России к Киеву

«Суд решил отклонить требование о выполнении правила 39 регламента суда из-за отсутствия серьезного риска невосполнимого вреда основным правам, предусмотренным Европейской конвенцией по правам человека», — говорится в сообщении.
ЕСПЧ указал, что к обеспечительным мерам прибегает, только если в отсутствие таковых заявитель рискует получить необратимый ущерб.
Правило 39 регламента позволяет суду вводить обеспечительные меры по требованию одной из сторон по рассматриваемому делу.
В практической инструкции ЕСПЧ говорится, что такие меры можно применить, если «в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда».
С иском к Украине в ЕСПЧ Россия обратилась 22 июля. Это заявление стало первым, которое Москва направила в Европейский суд.
Среди претензий заявитель обозначил гибель людей на Евромайдане и при пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, дискриминацию русскоязычных граждан, дискриминацию российского бизнеса, гибель людей из-за обстрелов в Донбассе, лишение жителей Донбасса возможности участвовать в выборах в центральные органы власти, блокирование Северо-Крымского канала, нападение на российские диппредставительства, незакрытие властями воздушного пространства над зоной боевых действий, приведшее к крушении Boeing MH-17, а также отказ помогать российским следователям расследовать преступления.
При этом Москва запросила принять обеспечительные меры: обязать Киев остановить действие ограничения на использование русского языка в школах, СМИ и интернете, а также прекратить блокаду Северо-Крымского канала.
В Минюсте Украины заявили, что Россию в ЕСПЧ ждет «неминуемое поражение». В российском МИДе в ответ посоветовали Киеву уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения.