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19:01 (мск), источник: РБК

ЕСПЧ отклонил запрос об обеспечительных мерах по иску России к Киеву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иск России к Украине, но отказался прибегнуть к обеспечительным мерам, затребованным российской стороной. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте суда.

Источник: Reuters

«Суд решил отклонить требование о выполнении правила 39 регламента суда из-за отсутствия серьезного риска невосполнимого вреда основным правам, предусмотренным Европейской конвенцией по правам человека», — говорится в сообщении.

ЕСПЧ указал, что к обеспечительным мерам прибегает, только если в отсутствие таковых заявитель рискует получить необратимый ущерб.

Правило 39 регламента позволяет суду вводить обеспечительные меры по требованию одной из сторон по рассматриваемому делу.

В практической инструкции ЕСПЧ говорится, что такие меры можно применить, если «в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда».

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С иском к Украине в ЕСПЧ Россия обратилась 22 июля. Это заявление стало первым, которое Москва направила в Европейский суд.

Среди претензий заявитель обозначил гибель людей на Евромайдане и при пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, подавление свободы слова и преследование инакомыслящих, дискриминацию русскоязычных граждан, дискриминацию российского бизнеса, гибель людей из-за обстрелов в Донбассе, лишение жителей Донбасса возможности участвовать в выборах в центральные органы власти, блокирование Северо-Крымского канала, нападение на российские диппредставительства, незакрытие властями воздушного пространства над зоной боевых действий, приведшее к крушении Boeing MH-17, а также отказ помогать российским следователям расследовать преступления.

При этом Москва запросила принять обеспечительные меры: обязать Киев остановить действие ограничения на использование русского языка в школах, СМИ и интернете, а также прекратить блокаду Северо-Крымского канала.

В Минюсте Украины заявили, что Россию в ЕСПЧ ждет «неминуемое поражение». В российском МИДе в ответ посоветовали Киеву уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения.

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