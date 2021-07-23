20:17 (мск), источник: РБК
Путин изменил флаги ВМФ и обязал моряков самоотверженно их защищать
Президент России Владимир Путин подписал указ, который меняет
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Отношение высоты знака ордена к ширине флага составит один к трем. В указе от 21 июля 1992 года указано, что знак занимает четверть полотнища. При этом в новом документе не оговариваются длина и ширина гвардейской ленты. В указе 1992 года длина составляла 11/12 от длины флага, а ширина — 1/20 ширины полотнища.
«Корабли ни при каких обстоятельствах не спускают
Сейчас, согласно уставу службы на ВМФ, флаг поднимается в 8 часов утра в будние дни и в 9 утра — в выходные. Спускается он лишь с заходом солнца. В составе соединения кораблей приказ о подъеме или спуске отдает флагман.
Если же российский корабль встречает военное судно страны, состоящей в дипломатических отношениях с Россией, он приспускает флаг на одну треть длины флагштока. Если же речь идет о стране, с которой нет дипотношений, приспускание производится только в территориальных или внутренних водах этого государства.
В новом указе также говорится, что командир должен будет назначить моряков, которые будут ответственными за состояние флага. Если флаг сбили, он заменяется на другое полотнище. Запасные варианты должны храниться в месте, которое определит командир корабля. Флаг необходимо сжечь, если корабль захвачен, а спасти полотнище нельзя.
Символ
Символом ВМФ Андреевский флаг был до 1917 года. После Октябрьской революции в ноябре 1917 года его заменили на флаг интернационала.
С 1935-го по 1992 год в Советском Союзе использовали
В 1992 году президент Борис Ельцин подписал указ, который возвращал Андреевскому флагу статус официального символа ВМФ России.
Текст сегодняшнего указа разработало министерство обороны. Проект был опубликован в конце марта этого года. В нем моряков призывали защищать флаг, «не щадя жизни», а при невозможности поднять его в установленном месте, полотнище предлагали устанавливать «на флагштоке в любом месте корабля, где это возможно». В итоговый вариант документа эти пункты не вошли.