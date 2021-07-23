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20:46 (мск), источник: ТАСС

Число привитых от COVID-19 сотрудников должно быть не менее 80%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество переболевших и вакцинированных сотрудников в коллективе должно составлять не менее 80% для стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, размещенных на сайте министерства в пятницу.

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Источник: РИА "Новости"

«Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шесть месяцев назад), непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», — говорится в документе.

Количество переболевших и вакцинированных в коллективе должно быть не менее 80% для стабилизации ситуации с ковидом, говорится в рекомендациях.

Работодатель может предоставить на свое усмотрение выходной день сотруднику для прохождения вакцинации от коронавируса.

«Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: <…> предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя)», — сообщается в документе.

Работодателю следует отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от ковида без уважительной причины — медотвода, говорится в рекомендациях.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», — говорится в документе.

Работодатель может перевести на удаленную работу сотрудников, у которых есть медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, в случае, если трудовые обязанности могут выполняться дистанционно.

«В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки», — говорится в документе.

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