Зеленский ввел санкции против Wildberries

«Общество с ограниченной ответственностью “Вайлдберриз” (Wildberries). Срок действия — три года», — говорится в опубликованных материалах. При этом указывается, что под санкции попадают подразделения компании на Украине, в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.
Кроме того, санкции на три года вводятся против организации «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциации Франция — Крым».
Среди физлиц ограничительные меры вводятся в отношении: гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука, директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «книги» (Wildberries) Алексея Кузменко. В список санкций попали и два француза — Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан. «Ведомости» направили запрос в Wildberries.
Wildberries — крупнейший интернет-ритейлер на российском рынке, по данным Data Insight. Он был основан в 2003 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. На площадке представлены одежда, обувь, бытовая техника и электроника, косметика, автотовары, продукты питания. Продажи через маркетплейс в прошлом году достигли 413,2 млрд руб. — это на 96% больше, чем годом ранее.
По данным Forbes, Бакальчук является богатейшей женщиной России и занимает 13 место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние в $13 млрд.