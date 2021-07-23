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22:13 (мск), источник: Ведомости

Зеленский ввел санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении физлиц и юрлиц, в том числе компании Wildberries, следует из указов, опубликованных на сайте украинского президента.

Источник: AP 2021

«Общество с ограниченной ответственностью “Вайлдберриз” (Wildberries). Срок действия — три года», — говорится в опубликованных материалах. При этом указывается, что под санкции попадают подразделения компании на Украине, в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Кроме того, санкции на три года вводятся против организации «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциации Франция — Крым».

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Среди физлиц ограничительные меры вводятся в отношении: гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука, директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «книги» (Wildberries) Алексея Кузменко. В список санкций попали и два француза — Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан. «Ведомости» направили запрос в Wildberries.

Wildberries — крупнейший интернет-ритейлер на российском рынке, по данным Data Insight. Он был основан в 2003 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. На площадке представлены одежда, обувь, бытовая техника и электроника, косметика, автотовары, продукты питания. Продажи через маркетплейс в прошлом году достигли 413,2 млрд руб. — это на 96% больше, чем годом ранее.

По данным Forbes, Бакальчук является богатейшей женщиной России и занимает 13 место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние в $13 млрд.

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