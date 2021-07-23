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23 июля, источник: Газета.Ру

В Турции призвали вернуться к строгим мерам из-за ситуации с COVID-19

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что на сегодняшний день нужно ввести в стране более строгие меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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Источник: AP 2021

Суточный прирост выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране 23 июля составил 11 094, что стало максимальным показателем с 19 мая.

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«Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам», — сказал он.

По словам главы министерства, также необходимо немедленно вакцинироваться тем гражданам, кто этого еще не сделал.

Ранее в Турции было зафиксировано 9 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым высоким показателем суточной заболеваемости с 25 мая, когда было зафиксировано 9 375 случаев инфицирования.

До этого министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой сообщил, что Турция может закрыть свои границы для путешественников в случае резкого роста распространения штамма «дельта» в стране.

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