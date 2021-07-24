США, ЕС, НАТО призвали прекратить огонь в Афганистане

«Мы признаем, что достижение окончательного политического урегулирования, вероятно, займет время. Мы призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня, а также об основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях планов переходного управления до достижения окончательного политического урегулирования», — сказано в коммюнике.
США, ЕС, НАТО также призвали:
В коммюнике указаны пять наиболее важных элементов окончательного урегулирования конфликта: инклюзивное управление, право избирать политических лидеров, защита прав человека, включая права женщин, молодежи и меньшинств, обязательства по борьбе с терроризмом и соблюдение международного права.
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск НАТО.
22 июля Талибы заявили, что контролируют 90% границ Афганистана. Власти Афганистана отрицают это. На фоне событий в Афганистане соседние страны стали готовиться к последствиям военного и гуманитарного характера. Таджикистан провел крупнейшие в своей истории военные сборы, на следующей неделе учения около границы с Афганистаном проведут военные Узбекистана и РФ.