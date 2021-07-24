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07:19 (мск), источник: Коммерсантъ

США, ЕС, НАТО призвали прекратить огонь в Афганистане

США и европейские государства призвали стороны конфликта в Афганистане договориться о постоянном и всеобъемлющем режиме прекращения огня в стране до достижения окончательного политического урегулирования, говорится в коммюнике. Его приняли спецпредставители и спецпосланники США, ЕС, НАТО, Франции, Германии, Италии, Норвегии и Великобритании по итогам встречи в Риме. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.

Источник: Reuters

«Мы признаем, что достижение окончательного политического урегулирования, вероятно, займет время. Мы призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня, а также об основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях планов переходного управления до достижения окончательного политического урегулирования», — сказано в коммюнике.

США, ЕС, НАТО также призвали:

  • уменьшить насилие и защитить мирных жителей, соблюдая обязательства по международному гуманитарному праву;
  • обеспечить безопасность иностранных посольств и других дипломатических миссий, представителей СМИ, аэропортов, неправительственных организаций и их сотрудников;.
  • движение «Талибан» (запрещено в РФ) прекратить военное наступление;
  • соседей Афганистана активизировать поддержку афганского народа и внести вклад в мирное урегулирование и экономическое развитие;
  • «Талибан» и правительство Афганистана выполнить обязательства по предотвращению использования территории страны «Аль-Каидой» и ИГ (запрещены в РФ) и другими террористическими организациями.

В коммюнике указаны пять наиболее важных элементов окончательного урегулирования конфликта: инклюзивное управление, право избирать политических лидеров, защита прав человека, включая права женщин, молодежи и меньшинств, обязательства по борьбе с терроризмом и соблюдение международного права.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск НАТО.

22 июля Талибы заявили, что контролируют 90% границ Афганистана. Власти Афганистана отрицают это. На фоне событий в Афганистане соседние страны стали готовиться к последствиям военного и гуманитарного характера. Таджикистан провел крупнейшие в своей истории военные сборы, на следующей неделе учения около границы с Афганистаном проведут военные Узбекистана и РФ.

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