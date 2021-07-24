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10:52 (мск), источник: ТАСС

Министр финансов США предупредила Конгресс об угрозе дефолта

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего «непоправимого ущерба» для экономики страны в случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет приостановлен лимит заимствований. Соответствующее письмо глава ведомства направила в пятницу руководству законодательного органа страны.

Источник: AP 2021

Она напомнила, что на данный момент потолок госдолга заморожен сроком до 31 июля, так что при отсутствии каких-либо действий уже 1 августа уровень задолженности достигнет законодательно установленной максимальной величины.

«Если Конгресс не предпримет до понедельника, 2 августа 2021 года, действия, направленные на замораживание или повышение потолка долга, Минфину придется начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам», — подчеркнула она.

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Йеллен при этом отметила, что в случае, если потолок госдолга не будет заморожен или увеличен, уже к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны, поскольку на этот период намечены значительные бюджетные траты.

По словам Йеллен, дефолт «нанесет непоправимый ущерб экономике США и экономическому положению всех американцев». Она напомнила о том, что «даже одна лишь угроза» дефолта в прошлом уже наносила вред американской экономике, как это было в 2011 году, когда кредитный рейтинг США был понижен впервые в истории.

«По этой причине ни один президент или министр финансов ни от одной из партий никогда не допускал даже мысли о дефолте США по каким-либо из обязательств», — добавила министр, призвав законодателей предпринять действия «как можно скорее».

Стандартная практика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, призвала слишком сильно не беспокоиться из-за угрозы дефолта.

«Это письмо — стандартная практика для министра финансов, когда должен быть вновь продлен потолок госдолга в конце месяца. Это не то же самое, что дефолт, который ни разу не имел места в истории Соединенных Штатов и, конечно же, стал бы катастрофическим событием. Тут же речь идет о сроках повышения или продления потолка госдолга», — сказала она в пятницу на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о том, собирается ли Белый дом вслед за Йеллен призывать законодателей действовать как можно скорее.

Она добавила, что Белый дом ожидает, что «Конгресс будет действовать быстро», однако подчеркнула, что не станет «указывать какой-то новый крайний срок».

При этом Псаки подчеркнула, что при двух предыдущих администрациях «министры финансов направляли около 50 писем на Капитолийский холм на тему потолка госдолга, и некоторые из них были очень похожи по содержанию с точки зрения использовавшихся выражений». Одновременно с этим, по ее словам, «Конгресс <…> поднимал и замораживал потолок госдолга почти 80 раз».

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Ранее республиканцы заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы, либо принять другие меры по сокращению долга.

Нынешние долговые проблемы США — наследие острого финансово-экономического кризиса 2007−2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами. В 2019 году Конгресс приостановил лимит заимствований, или потолок долга, до 31 июля 2021 года. Эксперты предупреждают, что потенциальный дефолт может спровоцировать мировой финансовый кризис, учитывая, что большая часть мировой торговли опирается на американский доллар.

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