Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Скандал со взломом телефонов по всему миру: что известно Как софт израильской компании помогал взламывать телефоны журналистов
Фоторепортажи
16Открытие МАКС-2021
8Празднование Курбан-байрама
09:37 (мск), источник: РБК

Литве не хватило проволоки для забора на границе с Белоруссией

Литва приостановила строительство заграждения на границе с Белоруссией, поскольку столкнулась с нехваткой специальной колючей проволоки для этих целей. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, передает BNS. Вильнюс обратился за помощью к соседним странам.

Источник: Министерство национальной обороны Литвы

По словам замминистра, власти начали переговоры с другими странами о покупке необходимых материалов. «В Литве ее никто не производит, то есть такого диаметра в Литве не могут изготовить. Ближайшая страна — Польша, но Польша тоже сделала заказ для охраны своей границы», — сообщил он.

Абрамавичюс добавил, что обсуждение ведется с другими государствами, в том числе Данией и Словенией. Представитель МВД отметил, что «это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя».

Читайте также
Литва построит стену на границе с Белоруссией для защиты от мигрантов

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее сообщил, что из резерва армии использовано 4,5 км применяющейся в военной инженерии катушек колючей проволоки, еще ожидается поступление «из других стран», передает Delfi.

По словам главы МВД Агне Билотайте, забор из колючей проволоки намечено установить на участках границы протяженностью около 550 км, в целом стоимость ограждения на границе составит около €41 млн.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонте объявила о намерении построить стену на границе 7 июля, поводом стал наплыв беженцев с Ближнего Востока со стороны Белоруссии. Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

По данным властей Литвы, с начала 2021 года на границе с Белоруссией были задержаны 2430 нелегальных мигрантов, в том числе граждане Ирака, Конго, Камеруна, Афганистана и других стран. 2 июля страна объявила режим ЧП. 12 июля Европейское пограничное агентство объявило о начале срочной спецоперации на границе Литвы с Белоруссией. Для того чтобы справиться с миграционным кризисом на литовско-белорусской границе, из Евросоюза туда решили направить специалистов и технику.

19 июля Лукашенко заявил, что Белоруссия может помочь Литве решить проблему с нелегальными мигрантами, но небезвозмездно. Контроль границы, в частности, пресечение перевозки наркотиков и оружия — стоит дорого, подчеркнул он.

 Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении COVID
Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19
Сборная России завоевала первую медаль на Олимпийских играх
Украина ввела санкции против богатейшей женщины России
Жительница Таиланда умерла после прививок разными вакцинами
Два человека погибли при падении самолета под Хабаровском
Сделанное в Териберке фото победило в престижном конкурсе
Уткин назвал главную ошибку назначения Карпина в сборную России
Сирены включили в Сочи из-за мощных ливней
Долгожданный праздник
Спортивные игры на свежем воздухе
Hi-Tech
Вот это вид. Россиянка выиграла в конкурсе фотографий на iPhone Посмотрите на снимки финалистов
Кино
Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе Татьяна Доронина ранее была художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Gnezdo.ru
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Реакция крымчанки на истребители РФ удивила
Добронравов отреагировал на смерть звезды "Сватов"
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь