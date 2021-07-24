Совбез ООН возмутился планами Турции по одному кварталу города на Кипре

«Совет Безопасности осуждает заявление лидеров турок и турок-киприотов от 20 июля 2021 года об открытии района Вароша», — сказано в документе.
СБ ООН призвал «к немедленному изменению этого курса и отмене предпринятых с октября 2020 года в отношении Вароши шагов». «Односторонние действия» Турции противоречат резолюциям Совета Безопасности и вызывают «глубокое сожаление», добавили в организации.
Курортный квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года, который постановил, что попытки заселить квартал лицами, не являющимися его жителями, недопустимы.
В начале этой недели лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано, то есть передано армией Турции под юрисдикцию гражданской администрации ТРСК, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам, сообщила Cyprus Mail.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал такое решение, заявив, что оно будет выгодно для всех сторон. «Вместо символа неразрешенности [кипрской проблемы] Вароша станет символом будущего процветания», — сказал он.
В свою очередь ЕС и Кипр осудили заявление турецких властей. По словам президента республики Никоса Анастасиадиса, Анкара в очередной раз пытается нарушить резолюции ООН. Если бы Эрдоган и руководство киприотов-турок действительно хотели вернуть собственность ее законным владельцам, Турция передала бы город в пользу ООН, что позволило бы беженцам вернуться в свои дома в безопасных условиях, заявил он.
Кипр разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена ТРСК, однако международно признанной остается лишь Республика Кипр, которая контролирует юг острова. Греческая и турецкая общины острова вели переговоры о воссоединении Кипра, но успеха не достигли.