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10:22 (мск), источник: РБК

Совбез ООН возмутился планами Турции по одному кварталу города на Кипре

Совет Безопасности ООН осудил позицию Турции по кварталу Вароша на Кипре. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. Ранее Анкара заявила о планах демилитаризовать 3,5% закрытой территории курортного квартала и выделить ее в пользование собственников, включая греков-киприотов.

Источник: Reuters

«Совет Безопасности осуждает заявление лидеров турок и турок-киприотов от 20 июля 2021 года об открытии района Вароша», — сказано в документе.

СБ ООН призвал «к немедленному изменению этого курса и отмене предпринятых с октября 2020 года в отношении Вароши шагов». «Односторонние действия» Турции противоречат резолюциям Совета Безопасности и вызывают «глубокое сожаление», добавили в организации.

Курортный квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года, который постановил, что попытки заселить квартал лицами, не являющимися его жителями, недопустимы.
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В начале этой недели лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано, то есть передано армией Турции под юрисдикцию гражданской администрации ТРСК, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам, сообщила Cyprus Mail.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал такое решение, заявив, что оно будет выгодно для всех сторон. «Вместо символа неразрешенности [кипрской проблемы] Вароша станет символом будущего процветания», — сказал он.

В свою очередь ЕС и Кипр осудили заявление турецких властей. По словам президента республики Никоса Анастасиадиса, Анкара в очередной раз пытается нарушить резолюции ООН. Если бы Эрдоган и руководство киприотов-турок действительно хотели вернуть собственность ее законным владельцам, Турция передала бы город в пользу ООН, что позволило бы беженцам вернуться в свои дома в безопасных условиях, заявил он.

Кипр разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена ТРСК, однако международно признанной остается лишь Республика Кипр, которая контролирует юг острова. Греческая и турецкая общины острова вели переговоры о воссоединении Кипра, но успеха не достигли.

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