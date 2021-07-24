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10:08 (мск), источник: ТАСС

МВД пояснило, как будут следить за работодателями, попавшими в реестр недобросовестных

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МВД России будет включать в электронный реестр недобросовестных работодателей как реквизиты юридического лица, так и установочные данные его руководителей, чтобы они в нарушение законодательства в дальнейшем не могли привлечь к работе трудовых мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов заявил, что некоторые предложенные МВД новации в новом проекте закона по миграции вызывают вопросы.

В частности, по его словам, в законопроекте не прописано, как ведомство будет контролировать, чтобы недобросовестные работодатели, попав в соответствующий реестр, не открывали ООО с другим названием, сохранив при этом старое руководство.

«В целях недопущения ситуаций, когда после включения юридического лица в реестр его руководители или учредители в период действия вышеуказанных ограничений регистрируют новое юридическое лицо для привлечения иностранных работников, предполагается включение в реестр не только реквизитов юридического лица, но и установочных данных его руководителей или учредителей», — сказал собеседник агентства.

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Ранее МВД России разработало проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Он предусматривает введение трех электронных реестров — электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, реестра иностранных работников, а также реестра недобросовестных работодателей.

В реестр недобросовестных работодателей вносятся сведения о тех работодателях, которые привлекались к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Также туда могут попасть работодатели, которые занимались подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, три и более раз в течение года, привлекались к административной ответственности за нарушения российского законодательства, связанного с привлечением иностранных работников.

Физические и юридические лица, включенные в реестр недобросовестных работодателей, не смогут привлекать иностранных работников в течение определенного времени.

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