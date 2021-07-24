ЦИК предложила снять Грудинина с думских выборов после письма жены

В проекте постановления ЦИК говорится, что кандидат на выборы в Госдуму обязан к моменту подачи документов в избирательную комиссию «закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов». Проверка же Генпрокуратуры показала, что Грудинин не выполнил это требование, сказано в документе.
«Еще идет заседание, говорить об этом преждевременно», — сказал РБК пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко.
Сам Грудинин попросил ЦИК «не делать поспешных выводов». «Я вас прошу <…> зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты», — сказал он на заседании Центризбиркома.
Грудинина утверждает, что бывший муж продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD, сообщили ее адвокаты. После подачи заявления она также написала письмо председателю ЦИК Элле Памфиловой, в котором заявила, что из-за обращения в ЦИК на нее «обрушился настоящий поток травли», а заказчиком этой кампании «очевидно, является Грудинин».
В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов информацию об обвинениях в адрес Грудинина назвал «очередными инсинуациями». «Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничье недовольство нас не волнует», — написал он в Telegram 20 июля.
Грудинин замыкает первую тройку федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября.
В 2018 году Грудинин участвовал в выборах президента России от КПРФ и занял второе место, набрав 11,77%. В феврале 2019 года его лишили мандата в совете депутатов подмосковного города Видное. Причиной стало представление городской прокуратуры, согласно которому в декларации Грудинина не был указан тот же офшор Bontro LTD в Белизе. Грудинин эту информацию опровергал.