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14:48 (мск), источник: РБК

ЦИК предложила снять Грудинина с думских выборов после письма жены

Центризбирком планирует исключить директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму, со ссылкой на проект постановления ЦИК сообщили ТАСС и «РИА Новости». О том, что бывшая жена Грудинина подала в ЦИК заявление, в котором обвинила экс-супруга в сокрытии офшора в Белизе, накануне сообщил «Московский комсомолец». Позже в Центризбиркоме подтвердили, что получили обращение, а также пояснение самого Грудинина.

Источник: РИА "Новости"

В проекте постановления ЦИК говорится, что кандидат на выборы в Госдуму обязан к моменту подачи документов в избирательную комиссию «закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов». Проверка же Генпрокуратуры показала, что Грудинин не выполнил это требование, сказано в документе.

«Еще идет заседание, говорить об этом преждевременно», — сказал РБК пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко.

Сам Грудинин попросил ЦИК «не делать поспешных выводов». «Я вас прошу <…> зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты», — сказал он на заседании Центризбиркома.

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Грудинина утверждает, что бывший муж продолжает владеть акциями белизского офшора Bontro LTD, сообщили ее адвокаты. После подачи заявления она также написала письмо председателю ЦИК Элле Памфиловой, в котором заявила, что из-за обращения в ЦИК на нее «обрушился настоящий поток травли», а заказчиком этой кампании «очевидно, является Грудинин».

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов информацию об обвинениях в адрес Грудинина назвал «очередными инсинуациями». «Грудинин идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет. У нас есть кандидаты, мы их утвердили, мы с ними идем на выборы, и помешать нам не удастся никому. И ничье недовольство нас не волнует», — написал он в Telegram 20 июля.

Грудинин замыкает первую тройку федерального списка КПРФ на выборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября.

В 2018 году Грудинин участвовал в выборах президента России от КПРФ и занял второе место, набрав 11,77%. В феврале 2019 года его лишили мандата в совете депутатов подмосковного города Видное. Причиной стало представление городской прокуратуры, согласно которому в декларации Грудинина не был указан тот же офшор Bontro LTD в Белизе. Грудинин эту информацию опровергал.

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