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13:01 (мск), источник: ТАСС

ЦИК зарегистрировал список кандидатов КПРФ на выборы в Думу, исключив из него Грудинина

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в субботу зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, однако исключил из него третьего номера в общефедеральной части, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Уточняется, что исключен кандидат был после заявления бывшей жены о наличии у него офшора.

Источник: РИА "Новости"

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией “Коммунистическая партия Российской Федерации”, в количестве 344 человек», — говорится в постановлении ЦИК.

Грудинин был исключен из партийного списка, поскольку он не представил в комиссию некоторые документы, необходимые для его регистрации кандидатом. Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что бизнесмен скрыл данные о наличии офшора. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ.

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Зампред ЦИК РФ Николай Булаев на заседании отметил, что комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации. Он добавил, что об этом было сказано на рабочей группе 22 июля, но позже Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у него доли в иностранной компании.

Представитель Ирины Грудининой, юрист Артем Игнатенко заявил, что владеет всеми оригиналами документов, «подтверждающими владение Павлом Николаевичем белизской офшорной компании». В частности, имеется выписка из госреестра Белиза, которая подтверждает, что Грудинин является акционером иностранной компании Bontro. «Мы готовы представить их на обозрение. Уверяем, что документы являются подлинными. Заявляю об этом официально, осознавая всю ответственность. Вся информация, которая была сказана, достоверна», — отметил адвокат.

В свою очередь сам Грудинин на заседании ЦИК заявил, что еще в 2018 году он перестал быть владельцем этой компании. «Прошу не делать поспешных выводов и зарегистрировать меня в качестве кандидата, дать возможность нашим избирателям выразить самим мнение, достоин ли я или КПРФ кандидата в депутаты», — отметил Грудинин.

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О регистрации списка партии и выборах

Центризбирком на заседании 11 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов КПРФ. Общефедеральную часть списка возглавил лидер партии Геннадий Зюганов. Список партии разделен на 36 региональных групп. Кроме того, в тот же день ЦИК заверил список одномандатников от партии по 225 округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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