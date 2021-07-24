На Украине назвали способ спасения после строительства Nord Stream 2

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, поставлять турецкий газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ. — РБК) кораблями, например, из Катара», — сказал Камельчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за строительства газопровода «Северный поток-2», по которому Россия намерена продавать газ в Европу по дну Балтийского моря в обход восточноевропейских стран, в том числе Украины, страна может потерять как минимум $3 млрд дохода в год.
«Северный поток-2″ отключит Украину от поставок газа, а значит, отключит нас как минимум от $3 млрд в год. <…> Нам нечем будет платить за украинскую армию», — заявлял глава государства.
В середине июля президент России Владимир Путин пообещал, что Москва выполнит все взятые на себя обязательства по транзиту. Ранее он говорил, что Россия не планирует полностью отказываться от транзита через Украину.
22 июля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова к продолжению транзита газа через Украину и после 2024 года — исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы страны. Он подчеркнул, что «Газпром» готов даже увеличить транзит газа через Украину «суммарно выше текущих транзитных обязательств».