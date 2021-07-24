17:30 (мск), источник: РБК
Пакистан перебросил войска на границу с Афганистаном
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По его словам, армия заменила сотрудников пограничной службы. «Теперь граница укомплектована войсками регулярной армии, заменившими военизированные формирования», — сообщил Ахмед.
Министр отметил, что нестабильная ситуация на границе сохраняется и она требует усиленного присутствия войск, поскольку пограничникам приходится сдерживать не только бегущих из Афганистана беженцев, но и отступающих боевиков и военных соседнего государства.
«Если афганские войска войдут в Пакистан, спасаясь от боевых действий, есть вероятность, что “Талибан” (террористическая организация, запрещена в России. — РБК) последует за ними и конфликт перекинется на территорию Пакистана», — сообщил изданию источник в Минобороны.
В то же время Ахмед подчеркнул, что вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными войсками и талибами является исключительно внутренним делом страны, и Исламабад не собирается принимать ни одну из сторон.
«Пора афганским политикам и их военному руководству научиться решать свои проблемы. Мы не хотим, чтобы пакистанская земля использовалась
Масштабное наступление «Талибана» в Афганистане началось в июне, когда США и их союзники практически полностью вывели свои войска. Афганские военные, отступая после столкновений с боевиками, уходили на территорию соседних Таджикистана и Узбекистана.
22 июля «Талибан» заявил, что контролирует 90% границы Афганистана, в том числе с Туркменией, Таджикистаном, Узбекистаном, Пакистаном и Ираном за исключением небольших участков.