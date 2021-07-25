Трамп заявил, что Россия получит миллиарды долларов от запуска «Северного потока — 2»

05:51 (мск), источник: ТАСС
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Республиканец в очередной раз выступил с утверждением, что путем введения санкций ему удалось серьезно затруднить строительство газопровода, а действующая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом не препятствует реализации проекта. «Он одобрил крупнейший трубопровод в мире — из России в Германию. И предполагается, что мы должны защищать Германию», — считает Трамп.
Как полагает республиканец, теперь строительство газопровода «завершится через пару месяцев». «Они получат миллиарды и миллиарды долларов», — добавил Трамп. «Этот трубопровод — крупнейшая вещь, которую они
Трамп отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в поддержку строительства газопровода, «делала это для Германии». «Хотя я думаю, что этот газопровод — большая ошибка для Германии», — сказал бывший президент США. Как он считает, Берлин может «поднять белый флаг». «Поскольку все кончено. Они будут получать 60−70% энергоносителей из России», — утверждает Трамп.
Республиканец припомнил, что в прошлом он говорил Меркель следующее: «Мы расходуем миллиарды долларов на вашу защиту от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители».