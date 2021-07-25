В Словакии отказались предоставить привилегии привившимся от COVID-19

По словам министра труда Милана Крайняка, соглашение не создает двух категорий людей — вакцинированных и непривитых, поэтому оно никого не дискриминирует.
На данный момент ничего не меняется. Однако если эпидемическая ситуация ухудшится и потребуются анализы, непривитым не придется платить [за сдачу анализов], чтобы они ходили на работу, в школу и в магазины.
Кроме того, тем, кто отказался от прививки, предоставят возможность бесплатно делать ПЦР-тесты для получения справок.
«Невакцинированные пассажиры будут проверяться на границе… чтобы они без проблем могли приехать в Словакию. Штат планирует организовать там точки… для тестирования на антигены. Тесты для пассажиров также будут бесплатными», — отмечается в материале.
Документ получил поддержку большинства парламентариев после внесения соответствующих поправок. Законопроект рассматривается парламентом в ускоренном режиме. Окончательное голосование ожидается в воскресенье, 25 июля.
До этого власти планировали предоставить определенные привилегии для привившихся, чтобы стимулировать процесс вакцинации в стране. На смену их позиции повлияли демонстрации против дискриминации отказников.
24 июля сообщалось, что в Дагестане ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для ряда граждан. В перечень вошли сотрудники СМИ, транспортных предприятий, члены избирательных комиссий.
Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрирован уже в 66 странах с общим населением свыше 3 млрд человек.