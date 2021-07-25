Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 июляЯдерные испытания на Бикини, рождение первого человека "из пробирки", первый выход женщины-космонавта в космос и другие события, которые произошли 25 июля в разные годы
Фоторепортажи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
20В Германии ввели режим военной катастрофы
09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в город Кронштадт Ленинградской области, чтобы провести осмотр кораблей перед парадом Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Главный парад в честь 325-летия ВМФ пройдет в северной столице 25 июля.

Отмечается, что участвовать в нем будут 54 корабля, в числе которых три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, а также 48 воздушных судов и свыше четырех тысяч военнослужащих. Всего будет два парадных строя: на Неве и в Кронштадте.

Среди судов можно будет увидеть малые ракетные корабли, пограничные и противодиверсионные катера, а также минные тральщики. На берегу Невы расположатся шесть парусных судов, малый ракетный корабль «Град Свияжск», фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий» и другие суда.

Мимо Кронштадта же пройдет строй из 16 кораблей. Замкнут его участники парада из-за границы.

Ранее сообщалось, что военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. В местном Роспотребнадзоре уточнили, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Раскрыт способ сильно сэкономить на ипотеке
Сбившая троих детей в Москве девушка обжаловала свой арест
Сборная России завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио
МВД опубликовало число погибших в ДТП с электросамокатами
Глава минсвязи Приамурья умер после черепно-мозговой травмы
Ученые оценили данные о заразности гамма-штамма среди привитых
Врач заявил о негативном влиянии недосыпа на вакцинацию
Экспериментальный Як-40 испытали на авиасалоне МАКС
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Новости партнеров
Россиян предупредили об "инфекционном раке"
Отец погибшего ребенка, высказался о семье виновницы ДТП
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Горячие темы на Авто
Обложили 237
По пивку? Пятница. Можно. 172
про марс и луну 77
Кто имеет опыт навески качелей на стволы деревьев без вреда для них?? 69
Кино
Малахов пожалел 87-летнюю Доронину из-за Бузовой во МХАТе Татьяна Доронина ранее была художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького
Товары для дома
Как создать дома праздник с минимумом усилий и затрат
7 гаджетов, которые сберегут ваши нервы и время
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подушки, коврики, ножи: что подарить фанатам пиццы
Gnezdo.ru
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Андрей Норкин жестко ответил на тираду Бортич о РФ
Лолита перестала скрывать 6-го мужа: кем оказался
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Леди
45-летняя россиянка удочерила ребенка. Чего ей это стоило (фото) Галю всего несколько месяцев назад вернули в детский дом первые усыновители, потому что «она не подошла им по параметрам».
Дом
Кухня, спальня и офис: умещаем в мини-квартире
Как сделать из однушки двушку
5 вещей, о которых 20 лет назад вы и не мечтали
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь