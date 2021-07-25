10:44 (мск), источник: Известия
Путин поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей военно-морского парада
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей кораблей, участвующих в Главном
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В акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде выстроилась парадная линия из боевых кораблей.
«Поздравляю вас с Днем
В параде примут участие 4 тыс. военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.
Среди участников главного
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