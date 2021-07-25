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10:44 (мск), источник: Известия

Путин поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей военно-морского парада

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем ВМФ личный состав экипажей кораблей, участвующих в Главном военно-морском параде.

Источник: РИА "Новости"

В акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде выстроилась парадная линия из боевых кораблей.

«Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — обратился Путин к личному составу экипажей.

В параде примут участие 4 тыс. военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Среди участников главного военно-морского парада — ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Впервые в параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

21 июля в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, что зрителей на главном военно-морском параде не будет из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как рассказала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова в видеообращении, большое количество зрителей на параде несет высокие риски как для участников, так и для гостей.

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