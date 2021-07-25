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13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В МИД России заявили об искусственном нагнетании обстановки в Черном море

Обстановка в Черном море «искусственно нагнетается» внерегиональными игроками: Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтрё о проливах. Об этом в воскресенье, 25 июля, в МИД России заявили РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в МИД в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов, задача по обеспечению неукоснительного выполнения положений Конвенции является «весьма актуальной» из-за искусственного нагнетания обстановки в Черном море некоторыми внерегиональными игроками.

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В ведомстве считают, что особая роль в плане выполнения положений Конвенции принадлежит Турции, которая наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов.

«Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения Конвенции, в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории», — отметили в МИД России.

Конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы устанавливает строгие ограничения по классу кораблей, их тоннажу и сроку пребывания в акватории Черного моря для нечерноморских держав. Согласно документу, подписанному еще в 1936 году, военные корабли этих стран не имеют права находиться в Черном море более 21 суток. Крупные крейсеры, линкоры и авианосцы вообще не могут пройти в эту акваторию.

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