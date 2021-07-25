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16:27 (мск), источник: ТАСС

В Вашингтоне заявили, что Украина входит в пятерку стран по объемам помощи от США

Как отметил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, объемы помощи Киеву не зависят от того, представители какой партии руководят американской администрацией.

Источник: AP 2021

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Украина ежегодно получает от Соединенных Штатов порядка 750 млн долларов и входит в пятерку стран по объемам оказываемой Вашингтоном поддержки. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

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«Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях — до $750 млн в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно», — сказал он в опубликованном в воскресенье интервью «Радио Свобода» (в РФ признано иноагентом). Дипломат также выразил убеждение, что объемы помощи Киеву не зависят от того, представители какой партии занимают руководящие посты в США. «И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной», — добавил он.

В рамках военной помощи украинской стороне в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019-м — $250 млн, в 2020-м — $300 млн. В марте американское министерство обороны объявило о предоставлении Киеву очередного пакета в размере $125 млн.

Пресс-секретарь Пентагона ранее сообщил, что с 2014 года США перечислили на усиление безопасности Украины $2,5 млрд, а также продолжат «предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности».

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